Sono 737 i nuovi positivi mente ieri erano 598, complessivamente in Lombardia dall’inizio della pandemia sono 76.469. In terapia intensiva si registrano 42 pazienti in meno ( ieri erano -29) per un totale di 563. In calo i decessi, 88 contro i 93 di ieri, il numero totale sale 13.860. I ricoverati in meno sono 206, ieri erano stati -286. I dimessi in una giornata sono stati 869 contro gli 819 del giorno precedente.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 76.469 (+737) ieri: 75.732 (+598)

– i decessi: 13.860 (+88) ieri 13.772 (+93)

– in terapia intensiva: 563 (-42) ieri 605 (-29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628 (-206) ieri 6.834 (-286)

– i tamponi effettuati: 390.644 (+13.701) ieri 376.943 (+11.048)

– i dimessi: 52.035 (+869) ieri 51.166 (+819)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.360 (+47)

ieri 11.313 (+22)

BS: 12.929 (+68)

ieri 12.861 (+55)

CO: 3.271 (+27)

ieri 3.244 (+37)

CR: 6.068 (+31)

ieri 6.037 (+14)

LC: 2.277 (+3)

ieri 2.274 (+9)

LO: 2.994 (+28)

ieri 2.966 (+7)

MB: 4.729 (+25)

ieri 4.704 (+30)

MI: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano citta’

ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano citta’

• Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di

Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi

MN: 3.185 (+10)

ieri 3.175 (+19)

PV: 4.416 (+67)

ieri 4.349 (+69)

SO: 1.181 (+1)

ieri 1.180 (+37)

VA: 2.705 (+38)

ieri 2.667 (+48)

e 1.653 in corso di verifica