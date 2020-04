Fase 2, Atm e Trenord al lavoro su segnaletiche e misure di sicurezza nelle stazioni [Video]

Atm prepara le stazioni della metropolitana con segnaletica finalizzata al distanziamento e percorsi dedicati di ingresso e uscita. Il piano prevede che per la riapertura del 4 maggio siano pronte le stazioni dove si verifica l’interscambio maggiore di passeggeri come Cadorna, Porta Genova, Porta Garibaldi, Centrale, San Babila, Bisceglie. Per la metà di maggio saranno poi pronte un quarto delle stazioni e via via si completerà la nuova segnaletica su tutte le 4 linee della metropolitana in funzione. L’azienda di trasporti ha inoltre predisposto l’accesso regolamentato agli Atm Point con segnaletica dedicata e controllo della temperatura all’ingresso. Mentre Trenord metterà in atto dal prossimo 4 maggio un piano di gestione delle stazioni per la Fase 2, basato sul principio del mantenimento della distanza tra le persone per evitare occasioni di aggregazione e dell’adozione delle misure di protezione e sicurezza. La società spiega che sarà avviata una campagna di comunicazione specifica, condivisa con Trenord e Regione Lombardia. In tutte le stazioni, saranno riprodotti messaggi audio e un videomessaggio, basato sulla campagna di comunicazione, sarà trasmesso sui 400 monitor presenti in tutte le stazioni per richiamare i corretti comportamenti. A Milano Cadorna verrà razionalizzata la circolazione dei treni per evitare la concomitanza dei flussi in salita e in discesa dai treni e i flussi in entrata e in uscita verranno separati con specifiche indicazioni. Lo stesso avverrà nei sottopassi di Milano Affori e Saronno. A Milano Cadorna, Milano Bovisa e Milano Domodossola saranno applicati “bolli” per indicare i punti in cui sostare. Proseguiranno gli interventi di pulizia e sanificazione delle stazioni e si procederà all’installazione di dispenser con gel igienizzanti nei principali scali.