Coronavirus, al via la segnaletica per la ciclabile di Corso Venezia

Al via in corso Venezia i lavori per la segnaletica del nuovo tratto di pista ciclabile predisposto dal Comune per la fase. Si tratta del primo percorso disegnato in segnaletica orizzontale per l’asse che va da San Babila fino a Sesto Marelli. In tutto saranno, come annunciato nei giorni scorsi, sei chilometri di ciclabilità tutta fatta in segnaletica. Il primo tratto sarà pronto nei prossimi giorni, quindi si proseguirà con le tracciature in corso Buenos Aires nel mese di maggio e nella prima metà di giugno. Nella seconda metà di giugno e nel mese di luglio, i lavori proseguiranno fino a Sesto Marelli. Si tratta “nei fatti una rete ciclabile che correrà sopra la Metropolitana 1. Sono tempi straordinari e necessitano di soluzioni straordinarie e immediate”, commenta l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran postando un’immagine dei lavori. (MiaNews)