“May Day Quarantine”, Primo Maggio solidale al Cantiere

“Venerdì sarà il 1 maggio, un’altra giornata che non possiamo permetterci di ignorare proprio in questa “emergenza”, nella quale le disuguaglianze sociali si stanno esasperando giorno dopo giorno e i nodi di lavoro e reddito diventano un problema e un’urgenza per tantissime persone. Pretendiamo un reddito incondizionato di autodeterminazione e dignità per tutti e invitiamo la Milano solidale a praticare forme di Mutuo Soccorso.Non possiamo sottostare al ricatto dello scambio tra la salute e la vita comune”. Così il centro sociale Il Cantiere di Milano che organizza la “MayDay Quarantine”, chiedendo a tutti dipreparare un pacco solidale con alimenti, generi di prima necessita e/o materiale scolastico per bambini e ragazzi. Il punto di raccolta allo Spazio di Mutuo Soccorso di Piazza Stuparich 18 è attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 fino a venerdì 1 maggio alle ore12. È possibile anche chiamare una Staffetta di Mutuo Soccorso che passerà a ritirare il pacco a casa (scrivere mail a paccosolidale@gmail.com L’appello è a diventare una Staffetta di Mutuo Soccorso e partecipare arrivamente alla distribuzione straordinaria. Ci si può candidare sempre scrivendo alla mail paccosolidale@gmail.com . Il Cantiere chiede anche di preparare un cartello o uno striscione e condividere la foto usando #maydayquarantine