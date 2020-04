Esiti primi tamponi al PAT: “308 ospiti Covid+, 583 negativi”

Sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ad ospiti e pazienti delle unità sociosanitarie del Pio Albergo Trivulzio. Mentre si prosegue con un secondo tampone per i soggetti risultati negativi al primo, in queste ore si sono creati nuclei per i Covid+ e Covid- e aree di osservazione specifica sia la PAT che presso l’Istituto Frisia di Merate. Sono 308 gli ospiti positivi e 583 quelli negativi al Covid-19. Il PAT ha anche effettuato 115 primi tamponi al personale assente da lavoro. Di questi, sono stati 66 i secondi tamponi effettuati e su 50 risultati già pervenuti sono 48 i negativi, 18 a Milano e 30 a Merate. Nella giornata di ieri “sono stati effettuati 26 prelievi per sierologia Covid sul personale in servizio presso il nucleo onco-riabilitazione e presso il nucleo Stati Vegetativi. Ne sono in programma altrettanti per la giornata odierna”. Per il personale medico, precisa il Trivulzio, “la fornitura ordinaria di abbigliamento di servizio prevede il solo camice in tessuto; da alcune settimane si è provveduto a reperire e fornire aggiuntivamente divise monouso composte da pantaloni e casacca. Al momento – viene chiarito – non sono più reperibili sul mercato queste divise monouso”.