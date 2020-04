Covid-19, in Lombardia continua la diminuzione dei pazienti in terapia intensiva e negli ospedali

I dati diffusi da Regione Lombardia mostrano una continua diminuzione dei pazienti in terapia intensiva e negli ospedali del territorio. Sono 74.348 i Covid+, 869 in più rispetto a i dati di ieri. Intanto si sono superati i 350mila tamponi effettuati. Sono quasi 50mila, nello specifico 49.483 i pazienti dimessi, +1.012 rispetto a ieri. Sono 7.280 i cittadini ricoverati in ospedale, -245 rispetto ai dati di ieri, a cui vanno sommati i 655 pazienti nelle terapie intensive (-25). Sono invece 13.325 i decessi registrati ad oggi in Lombardia, +126 rispetto a ieri.

