Benvenuti sul Coronabus. E non è ancora il 4 maggio

Ecco come viaggiava martedì sera un filobus dell’Atm di Milano. E chi prende i mezzi in questi giorni sa che non è un’eccezione ma in molti casi la regola: nessun distanziamento tra i passeggeri, nessuno che lo fa rispettare. E non è ancora il 4 maggio, la fatidica data della prima riapertura di una parte consistente delle attività lavorative. Le aziende di trasporto locale intanto stanno già alzando bandiera bianca e ormai lo dicono chiaramente: impossibile garantire il distanziamento sociale sui mezzi.

Lo scrivevamo solo l’altro giorno: sui mezzi è rischio anarchia, per la gioia del virus. Senza interventi eccezionali di controllo e regolazione dei flussi di passeggeri e una riorganizzazione straordinaria del sistema di trasporto pubblico, puntare solo sulla “responsabilità” dei passeggeri è, evidentemente, un bel rischio.