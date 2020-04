Fontana, siamo collaborativi ma alcune cose non convincono

“Alcune cose, a partire dall’ennesima autocertificazione, non ci convincono ma rimaniamo attenti e collaborativi”: è quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando il piano per la Fase 2 annunciato ieri sera dal premier Conte. “Ci sono nodi da sciogliere: chi si prenderà cura dei figli dei lavoratori? Quando e come arriveranno i sostegni economici? Il governo come pensa di tutelare le famiglie? Sono domande ancora aperte che esigono risposte certe perché riaprire è urgente. Dobbiamo farlo bene, presto e in sicurezza!”, conclude Fontana.