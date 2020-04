Un 18enne e un 19enne sono morti in casa, a causa di una sospetta overdose da stupefacenti. E’ accaduto a Colico (Lecco). Si tratta di un giovane di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e di un amico del valtellinese, un ragazzo residente a Sorico (Como), di 19 anni. Hanno perso la vita in un appartamento dove, ieri in tarda serata, si erano trovati con due amiche, incolumi, poi accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per essere ascoltate su quanto accaduto.