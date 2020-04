Coronavirus, in Lombardia quasi un migliaio di ricoveri in meno

Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha comunicato i dati sanitari e la situazione degli ospedali aggiornata. Ad oggi sono stati effettuati 342mila tamponi. I cittadini lombardi postivi al virus sono 73.479, ovvero 590 in più rispetto a ieri. Cala la pressione delle Terapie Intensive e degli Ospedali Lombardi. Si registrano 680 pazienti in T.I, 26 in meno rispetto a ieri e 7.525, ovvero -956. I dimessi sono 48.471, + 1.409, di cui 21.235 con un passaggio in ospedale. Purtroppo sono 13.449, +124, i decessi registrati in Lombardia a causa del Covid-19. Sala ricorda che per uscire è d’OBBLIGO l’uso della mascherina, è fondamentale coprirsi naso e bocca.

Sono solo 79 i nuovi positivi registrati a Milano città (in totale 7.867) mentre comprendendo tutta l’area metropolitana l’aumento è di 188 persone per un totale di 18.559.

Infografica con i dati per provincia: