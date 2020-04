Coronavirus, nessun obbligo di mascherina per bimbi sotto i 6 anni

“Non sono soggetti all’obbligo” di mascherine “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. E’ quanto prevede il Decreto del presidente del consiglio, sulla fase 2 che conferma l’obbligo di mascherine “nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.