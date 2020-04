Il sindaco di Cremona, sono guarito dal coronavirus

“Come prima uscita dopo l’isolamento ho fortemente voluto deporre una corona al nostro cimitero in ricordo di tutti i nostri concittadini che hanno lottato contro questo virus ma non ce l’hanno fatta. La memoria di queste donne e di questi uomini, l’abbraccio e l’affetto alle loro famiglie, ci aiutino ad andare avanti, a resistere, a lottare insieme per il futuro”. Lo scrive in un post Facebook il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, che stamattina ha annunciato di essere risultato negativo al coronavirus dopo averlo contratto circa un mese fa. “Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà. Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo – aveva scritto il primo cittadino postando una foto di un abbraccio con sua figlia – Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!”