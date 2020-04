Coronavirus, calano i positivi in Lombardia. Meglio anche Milano

Sale a 71.969 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, con un incremento di +713 contagi a fronte di +12.642 nuovi tamponi processati. Una crescita nettamente inferiore quindi rispetto ai dati di ieri, quando i nuovi positivi erano stati +1.091 (con 11.583 tamponi) e al giorno precedente +1.073 (con +12.016 tamponi). I tamponi analizzati da inizio epidemia arrivano a 326.940. I decessi salgono a 13.269 con un aumento oggi (+163) in linea con quello di ieri. I pazienti nelle terapie intensive sono 724 (-32) anche in questo caso l’andamento è in linea con quello di ieri (-34). I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.489 (-302).

I positivi al coronavirus nella provincia di Milano salgono a 17.908 con 219 casi in più di ieri quando invece l’incremento era stato di 412. A Milano città i contagiati sono 7.547 con 80 casi in più. Ieri erano stati registrati invece 246 casi in più. I dati sono stati comunicati dalla Regione.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 71.969 (+713) ieri: 71.256 (+1.091) l’altro ieri: 70.165 (+1.073)

– i decessi: 13.269 (+163) ieri: 13.106 (+166) l’altro ieri: 12.940 (+200)

– in terapia intensiva: 724 (-32) ieri: 756 (-34) l’altro ieri: 790 (-27)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.489 (-302) ieri: 8.791 (-401) l’altro ieri: 9.192 (-500)

– i tamponi effettuati: 326.940 (+12.642) ieri: 314.298 (+11.583) l’altro ieri: 302.715 (+12.016)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi Giorni:

BG: 11.407 (+45)

ieri: 11.002 (+56)

l’altro ieri: 10.946 (+98)

BS: 12.540 (+65)

ieri: 12.475 (+167)

l’altro ieri: 12.308 (+130)

CO: 2.942 (+71)

ieri: 2.871 (+107)

l’altro ieri: 2.764 (+83)

CR: 5.906 (+39)

ieri: 5.867 (+60)

l’altro ieri: 5.807 (+101)

LC: 2.157 (+8)

ieri: 2.149 (+17)

l’altro ieri: 2.132 (+23)

LO: 2.903 (+67)

ieri: 2.836 (+3)

l’altro ieri: 2.833 (+46)

MB: 4.417 (+45)

ieri: 4.372 (+55)

l’altro ieri: 4.317 (+64)

MI: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano citta’

ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano citta’

l’altro ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano citta’

MN: 3.082 (+25)

ieri: 3.057 (+35)

l’altro ieri: 3.022 (+45)

PV: 4.036 (+45)

ieri: 3.991 (+117)

l’altro ieri: 3.874 (+76)

SO: 1.130 (+42)

ieri: 1.088 (+32)

l’altro ieri: 1.056 (+44)

VA: 2.407 (+31)

ieri: 2.376 (+36)

l’altro ieri: 2.340 (+38)

e 1494 in corso di verifica