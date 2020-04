Nel corso dei servizi di controllo e della corretta applicazione della normativa in

materia di prezzi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato

oltre 240.000 mascherine.

Le Fiamme Gialle hanno individuato e sequestrato presso 12 farmacie milanesi, parte di una stessa Società cooperativa, oltre 30.000 mascherine vendute come dispositivi

medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale, in assenza

delle previste certificazioni. In particolare, le mascherine risultavano in commercio con una impropria marcatura “CE” o prive della marcatura o di altra documentazione

idonea a certificare correttamente il prodotto come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI) e, comunque, senza che fossero stati formalmente interessati l’Istituto Superiore di Sanità o l’Inail, per avvalersi della deroga.

A seguito del primo sequestro, i militari sono risaliti alla catena di distribuzione delle

mascherine, individuandone il fornitore in una società di Milano, operante nel

settore della grande distribuzione farmaceutica, che le aveva importate dalla Cina e

messe in vendita senza aver prima provveduto agli adempimenti finalizzati a

garantire la sicurezza e l’adeguatezza dei dispositivi.

Nel magazzino della società,nella provincia di Milano, sono state individuate e

sequestrate quasi 210.000 ulteriori mascherine, di cui circa 75.000

commercializzate come chirurgiche e oltre 134.000 come dispositivi di protezione

individuale.

Il responsabile della cooperativa di farmacie eil rappresentante legale della società fornitrice ed importatrice, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Milano.