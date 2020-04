Fase 2, Trenord, “Dimenticatevi di prendere il treno all’ultimo minuto, occorrerà fare la fila”

Per l’ad di Trenord, Marco Piuri, “non potremo trasportare più del 30-40% dei passeggerei che trasportavamo prima dell’emergenza Covid-19. Degli 820mila pendolari giornalieri, 350mila si concentravano in sole 4 ore, dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 19, questo nella fase 2 non potrà avvenire”. Trenord ha inviato più di 550mila questionari ai pendolari e 500 aziende per valutarne le esigenze. Inoltre, l’app di Trenord sarà aggiornata per informare i pendolari “dello stato di riempimento dei treni e farà sapere se è consigliato salire o no”. Da dimenticare la possibilità di prendere il treno all’ultimo minuto, occorrerà mettersi in fila proprio come ai supermercati. Intanto il ministero dei trasporti sta ipotizzando percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dai mezzi pubblici e dalle stazioni, dispenser di igienizzanti e la possibilità di eliminare i biglietti cartacei a favore di quelli elettronici. Nel caso di metropolitane e tram ci saranno dei segni per indicare dove non ci si potrà sedere e nelle stazioni del metrò l’utilizzo di videocamere e sistemi intelligenti per monitorare il livello di saturazione dei flussi.