La quarantena non spegne certo l’entusiasmo e la voglia dell’Anpi di omaggiare il 25 Aprile: ed ecco dunque che il concerto, che si sarebbe dovuto tenere domani al teatro della Scala (chiuso a causa del misure restrittive) per il 75esimo anniversario della Liberazione, si tramuta in tempi di lockdown in un video su Facebook, in cui i musicisti della sezione Anpi del teatro suonano “Bella Ciao!”. Così, con l’esperienza acquisita in questi mesi dai vari flashmob sui balconi, non può certo mancare l’appello da parte dell’Associazione nazionale partigiani di intonare tutti insieme il famoso inno di resistenza domani alle ore 15.

Bella ciao – 25 aprile 2020 – Anpi Scala 25 aprile 2020Bella ciao Realizzato dai musicisti della sezioneAnpi Teatro alla ScalaAndrea Pecolo, violinoDanilo Rossi, Francesco Lattuada,Thomas Cavuoto e Joel Imperial, violeGabriele Garofano e Simone Groppo, violoncelliOmar Lonati e Michelangelo Mercuri, contrabbassiMarco Toro, trombaStefano Cardo, clarinetto Augusto Mianiti, oboeGianni Arfacchia, Giuseppe Caciolla, Francesco Muraca e Gerardo Capaldo percussioni Bruno Nicoli e Andrea Rebaudengo, pianofortiMontaggio e sincronizzazione video a cura di Francesco Muraca Publiée par ANPI Teatro alla Scala sur Vendredi 24 avril 2020