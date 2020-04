Per Il Maggio dei Libri il 2020 segna un traguardo davvero importante: ideata nel 2011, la campagna di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo festeggia la decima edizione e si appresta a celebrarla attraverso iniziative e novità. Prima tra tutte la durata, perché Il Maggio dei Libri resterà accanto alla sua comunità di pubblico, partner e collaboratori fino al 31 ottobre, valorizzando ancor di più quel patrimonio di creatività, impegno e competenza già visibile nelle oltre 2.500 iniziative finora registrate in banca dati e svolte, per la maggior parte, in forma digitale. Un’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di Leggere per scoprire se stessi, Leggere per scoprire gli altri e Leggere per scoprire il mondo, come suggeriscono i tre filoni tematici che accompagnano il tema istituzionale di questa edizione Se leggo scopro, rappresentato visivamente dall’opera dell’illustratrice Mariolina Camilleri. Ad annunciare l’incipit della campagna saranno, in un video, Paola Passarelli (Direttore – Direzione generale “Biblioteche e diritto d’autore”), Romano Montroni (Presidente del Centro per il libro e la lettura) e Angelo Piero Cappello (Direttore del Centro per il libro e la lettura).

Un impegno collettivo che, in attesa di poter tornare a colorare piazze, biblioteche, teatri, scuole, librerie e laboratori, trova nei canali social de Il Maggio dei Libri la cornice ideale in cui esprimersi. Infatti, dopo i consigli di lettura di #ioleggoacasa da parte di 38 testimonial e 24 bookstagrammer, è proprio qui che domani, giovedì 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e inizio ufficiale della campagna, prenderà il via l’iniziativa social #inLibreria, con cui gli utenti potranno “curiosare” tra gli scaffali delle ultime novità editoriali e contribuire attivamente, in alcuni casi, alla creazione di video realizzati con il coinvolgimento delle case editrici, che stanno aderendo numerose. A inaugurare la nuova rubrica gli autori della dozzina del Premio Strega, che fino a domenica 26 presenteranno i propri libri sui canali Facebook e Instagram della campagna.

E ancora, ad arricchire l’offerta del primo giorno de Il Maggio dei Libri anche la prima maratona letteraria in streaming, organizzata dalla Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. Domani, dalle 11 alle 18 sulla piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org, sul sito del Centro per il libro e la lettura e sui siti di la Repubblica, Corte dei Conti e TIM, oltre 100 tra i protagonisti del panorama culturale italiano proporranno interventi di commento critico ai Capolavori della letteratura, mentre attori tra i più talentuosi della contemporaneità ne leggeranno alcuni passi, tutto con la brillante conduzione di Paolo Di Paolo affiancato da Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Francesca Fialdini, Veronica Gentili, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi e Andrea Velardi. In questo contesto, il presidente della Fondazione, Francesco De Sanctis, ricorderà lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, scomparso pochi giorni fa.