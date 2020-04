Giornata mondiale della terra, Livia Pomodoro: occorre uno sviluppo armonico del Pianeta

“Il 50° anniversario della Giornata mondiale della Terra è un’occasione importante per richiamare l’attenzione di tutti noi, soprattutto in questo momento di emergenza non solo sanitaria ma “umana”, sul futuro del nostro Pianeta. Oggi e per il domani di tutti, iniziando dai giovani, siamo invitati a riflettere per mettere a sistema gli strumenti e le azioni che possediamo per cambiare il nostro stile di vita e l’approccio allo sfruttamento delle risorse, affinché il nostro essere e agire divenga davvero sostenibile “a tutto tondo”. Vorrei sperare in un futuro dove diritti, scienza, economia e cultura possano davvero compenetrarsi in modo equilibrato, sostenendosi vicendevolmente, per garantire, non solo la sopravvivenza ma lo sviluppo armonico dell’Uomo, di tutti gli esseri viventi e del Pianeta.”. Lo ha dichiarato Livia Pomodoro Presidente Milan Center for Food Law and Policy e Cattedra UNESCO “Food: access and law” presso Università degli Studi di Milano.

La nostra intervista a Livia Pomodoro.