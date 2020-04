“Mi auguro che Fontana continui ad essere il Fontana istituzionale e non il Muppet di Salvini, perché quando lui lavora nell’interesse dei cittadini lombardi allineato col governo riusciamo a confrontarci a prendere decisioni nell’interesse di tutti, quando diventa lo show comunicativo si creano delle contrapposizioni e a pagare il conto sono gli italiani e i lombardi nella fattispecie . Credo non serva a nessuno, a tutti è utile il Fontana istituzionale.” Lo ha detto a Pane al pane su Radio Lombardia, intervistato da Nicoletta Prandi, il vice ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni.

A proposito del commissariamento della sanità in lombardia ha detto: “è un’ ipotesi che è stata avanzata, non sono convito sia la scelta migliore perché in un momento di confusione rischiamo di sommare altro confusione, ma “è certo che la Lombardia ha avuto lati in cui ha fallito con più del 50% di morti in tutta Italia e il 12% dei morti di tutto il mondo, qualche problema c’è stato”.