Tra sabato e lunedì, nella zona di viale Monza a Milano, la Polizia ha arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti due cittadini albanesi, di 37 e 24 anni, ed un cittadino brasiliano 28enne.

Il primo episodio avvenuto sabato scorso in via Palmanova, quando gli agenti hanno fermato un 37enne albanese a bordo di un auto, in compagnia di un 24enne brasiliano. Entrambi hanno da subito mostrato nervosismo al controllo dei poliziotti, i quali, alla domanda sul perché i due fossero in giro nonostante le misure anticontagio, si sono sentiti rispondere che erano di rientro da Bergamo dove avevano partecipato al funerale di un conoscente. Oltre all’inconsistenza della motivazione, visto il divieto imposto di questi tempi allo svolgimento di ogni tipo di celebrazione religiosa, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal fatto che l’uomo indossasse un solo calzino. L’intervento dell’unità cinofila ha confermato i sospetti: nel vano sottoscocca della portiera dell’automobile, era nascosto il calzino mancante al 37enne, al cui interno sono stati trovati 37 grammi di cocaina, pronta per essere lavorata e venduta al dettaglio. Il 37enne è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Questo il video dell’operazione:

Ulteriori accertamenti effettuati hanno permesso poi, nella serata di ieri, un altro arresto, sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti, di un cittadino brasiliano di 28 anni, scoperto poi essere il coinquilino del 37enne albanese. I poliziotti lo hanno individuato in viale Monza, mentre entrava per pochi secondi all’interno di un’automobile per effettuare uno scambio con il guidatore, un cittadino albanese di 24 anni. Quest’ultimo, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina per un totale di circa 22 grammi. Sono stati dunque arrestati entrambi.