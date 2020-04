A commentare i dati odierni nel consueto appuntamento da Palazzo Lombardia, l’assessore alla famiglia, Silvia Piani: “Questo calo dei ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali lombardi è un dato sicuramente importante e un’ottima notizia così come il numero dei guariti”, che sono 3.023 con un aumento di 545. “Ma – aggiunge l’assessore – non è il momento di abbassare la guardia. Stiamo parlando tanto di fase 2, di ripartenza, anche in Regione, ma è importante comunque ricordare che non bisogna abbassare la guardia. I nostri concittadini si stanno comportando davvero molto bene, con senso civico”.

Questi i dati completi aggiornati ad oggi, martedì 21 aprile:

La discussione si è poi spostata sul tema famiglia, nello specifico sul “Pacchetto Famiglia”, un piano da 16,5 mln di euro con contributi per il mutuo della prima e contributi per l’e-learning degli studenti, pensato per quei nuclei familiari che hanno avuto una riduzione del reddito familiare a causa dell’emergenza coronavirus. Si potrà fare domanda dal 4 maggio alle ore 12 fino all’11 maggio. Qui di seguito gli interventi di Regione Lombardia pensati per le famiglie: