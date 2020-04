Partecipano in 50 alla messa ortodossa, multati

In 50, ad una messa in una chiesa copta ortodossa a Cinisello Balsamo, nel milanese. E’ successo sabato sera in occasone della Pasqua ortodossa. Alle 20.30 di sabato sera i carabinieri sono intervenuti in via Marconi 5 dove, all’interno dell’edificio religioso, erano presenti tre preti e oltre una quarantina di fedeli in violazione del norme sul distanziamento sociale per contenere la diffusione del coronavirus. A quel punto i militari hanno interrotto la funzione religiosa e multato i presenti.