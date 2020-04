Coronavirus, scontro Lega-5Stelle

“In questa fase così delicata preferisco attendere, c’è prima da superare l’emergenza gravissima che sta vivendo la Lombardia. E’ evidente, però che molte, troppe cose non hanno funzionato. Se oggi è ancora prematuro chiedere il commissariamento, più avanti non lo sarà. Non lasceremo cadere quanto accaduto nel dimenticatoio”. Così, in un’intervista a Qn, il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi, sulla gestione della Regione Lombardia dell’emergenza coronavirus. Replica il senatore leghista, il brianzolo Massimiliano Romeo: “A 5Stelle e Pd non basta l’abbuffata di poltrone in corso nelle aziende di Stato: ora pensano addirittura di commissariare la Regione. Giù le mani dalla Lombardia!” dichiara Romeo, presidente dei senatori leghisti. Controreplica il senatore 5 stelle Gianmarco Corbetta: “Comprendiamo l’imbarazzo di alcuni esponenti della Lega come il senatore Romeo sulla situazione sanitaria in Lombardia. Quando ci sono da difendere scelte rivelatesi inefficaci, l’escamotage è sempre quello di cercare di spostare l’attenzione su altro, in questo caso le nomine ai vertici delle società di Stato. Però i 12 mila morti sono un dato incontrovertibile, e di certo non si rende loro giustizia continuando a ripetere in cantilena che in realtà in Lombardia non si è sbagliato nulla. I signori della Lega dovrebbero uscire da questa ossessione per le poltrone, e spiegare a chi ha perso un padre, un nonno o un fratello il perché di tanta ostinazione su tante scelte scellerate, a partire dalle Rsa o dall’investimento di tante risorse per un nuovo ospedale in Fiera che non è mai entrato nella piena operatività. Decisioni oltretutto aggravate da un vergognoso scaricabarile nei confronti del governo, quando è noto a tutti che sin dall’inizio dell’emergenza alla giunta regionale lombarda è stata lasciata massima libertà di azione. Pertanto, nel rispetto delle vittime, è necessario che si faccia massima chiarezza sull’operato di chi ha voluto insistere con certe decisioni”. Così in una nota il senatore M5s Gianmarco Corbetta in merito al dibattito sul commissariamento di Regione Lombardia.