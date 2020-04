Nel consueto spazio informativo di Lombardia Notizie, sono stabili i dati riguardanti l’emergenza rilasciati da Palazzo Lombardia: 270.486 (+6.331) i tamponi effettuati, 66.971 (+735) i positivi, 10.138 (-204) i ricoverati, 901 (-21) le terapie intensive, mentre i decessi salgono a 12.376 (+163), così come crescono anche i dimessi 43.011 (+252).

“Stiamo vedendo i risultati dei comportamenti dei lombardi”, commenta i numeri l’assessore al bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini. “I comportamenti individuali sono quelli che ci permettono di controllare la diffusione del virus, sono decisivi nella lotta a questo killer. E’ fondamentale che ognuno di noi continui a comportarsi così come le autorità sanitarie ci hanno invitato a fare, anche nell’ottica di un’apertura graduale, all’insegna della salute pubblica, del rispetto del prossimo, della salvaguardia di ognuno di noi, all’insegna delle 4D (le linee guide date dalla Regione)”. “C’è in programma un piano ambizioso per far ripartire l’economia”, prosegue l’assessore, “un piano di investimenti da 3 miliardi di euro sulle infrastrutture, che farà ripartire l’economia tramite le opere pubbliche. C’è da infrastrutturare tutto ciò che serve per ammodernare la nostra comunità. Da qui la necessità da subito di mettere a disposizione risorse vere, soldi veri. Riapertura significa nuovi cantieri, significa anche riconoscere il grandissimo lavoro del nostro personale ospedaliero.” Come? “Tramite un ringraziamento concreto.” Riconoscere questi sforzi in maniera economica, dice Caparini, con un bonus. “Un bonus inoltre anche per le aziende che hanno riconvertito le proprie produzioni, che hanno investito in un momento difficilissimo per contrastare questo nemico comune silenzioso.”

Nelle prossime slide, i progetti di Regione Lombardia negli investimenti:

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 66.971 (+735) ieri: 66.236 (+855) l’altro ieri: 65.381 (+1.246)

– i decessi: 12.376 (163) ieri: 12.213 (+163) l’altro ieri: 12.050 (+199)

– in terapia intensiva: 901 (-21) ieri: 922 (-25) l’altro ieri: 947 (-24)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.138 (-204) ieri: 10.342 (+300)

l’altro ieri: 10.042 (-585)

– i tamponi effettuati: 270.486 (+6.631) ieri: 264.155 (+8.824) l’altro ieri: 255.331 (+11.818)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.738 (+49) ieri: 10.689 (+60) l’altro ieri: 10.629 (+39)

BS: 12.004 (+58) ieri: 11.946 (+188) l’altro ieri: 11.758 (+191)

CO: 2.550 (+62) ieri: 2.488 (+49) l’altro ieri: 2.439 (+154)

CR: 5.491 (+74) ieri: 5.417 (+10) l’altro ieri: 5.407 (+94)

LC: 2.080 (+8) ieri: 2.072 (+42) l’altro ieri: 2.030 (+25)

LO: 2.740 (+16) ieri: 2.724 (+10) l’altro ieri: 2.714 (+36)

MB: 4.157 (+59) ieri: 4.098 (+56) l’altro ieri: 4.042 (+67)

MI: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’ ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’ l’altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano citta’

MN: 2.913 (+8) ieri: 2.905 (+42) l’altro ieri: 2.863 (+115)

PV: 3.641 (+59) ieri: 3.582 (+46) l’altro ieri: 3.536 (+88)

SO: 960 (+4) ieri: 956 (+19) l’altro ieri: 937 (+71)

VA: 2.196 (+38) ieri: 2.158 (+52) l’altro ieri: 2.106 (+85)

e 1.389 in corso di verifica.