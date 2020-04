Sarebbe responsabile di almeno tre rapine e una violenza sessuale, tutte commesse tra giugno e dicembre 2019 ai danni quattro prostitute lungo la strada provinciale SP 40, Melegnano-Binasco. L’uomo, una guardia giurata 38enne, originario del Napoletano, è stato arrestato venerdì 17 aprile nel comune di Lodi Vecchio dove ha la residenza e dove si trova al momento in regime di arresti domiciliari. Stando alle denunce e alle testimonianze delle sue vittime, donne di età compresa tra i 22 e i 40 anni, per compiere i suoi reati il 38enne si sarebbe servito di un trapano e di una pistola Beretta, arma che aveva in dotazione quando era in servizio come guardia giurata. Nella sua abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato un fucile da pesca che l’uomo “avrebbe utilizzato come minaccia in più di un’occasione”. Per giungere alla sua identificazione i militari della compagnia di San Donato Milanese hanno compiuto una lunga attività di confronto tra gli spostamenti della guardia giurata e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nelle zone colpite dal rapinatore. (MiaNews)