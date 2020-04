“Mascherine – pannolino di Regione Lombardia inutili”. Esposto in Procura (VIDEO)

Le mascherine ‘tipo pannolino’ fatte produrre da Regione Lombardia alla ditta Fippi di Rho (specializzata infatti in pannolini), in milioni di esemplari, non servirebbero a niente. Lo denuncia il sindacato ADL Cobas, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, sulla base di una prova che possono fare tutti: se si indossa una normale mascherina chirurgica e si soffia sulla fiammella di un accendino il fiato non esce e la fiammella non si spegne mentre con la mascherina ‘pannolino’ si spegne subito. Non proteggerebbero dunque un’altra persona rispetto a chi la indossa. Le mascherine Fippi sono state validate dal Politecnico di Milano. Ma i dubbi restano. Ecco il video dimostrazione realizzato da Riccardo Germani del sindacato ADL Cobas.

La stessa prova è stata fatta, con identico risultato, da alcuni farmacisti veneti per le mascherine di carta prodotte per conto del Regione Veneto del leghista Luca Zaia.