Coronavirus, diminuiscono i numeri del contagio in Lombardia

Sono 855 i nuovi positivi in Lombardia contro i 1.246 di ieri, in diminuzione anche i decessi che passano da 199 a 163. I ricoverati in terapia intensiva sono – 25 (in linea con ieri che erano -24) per un totale di 947. In aumento invece i ricoverati non in terapia intensiva con +300 unità ieri erano -585 portando la cifra totale a 10.342. I dati sono stato diffusi nel consueto punto del giorno alla presenza dell’Assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 66.236 (+855) ieri: 65.381 (+1.246) l’altro ieri: 64.135 (+1.041)

– i decessi: 12.213 (+163) ieri: 12.050 (+199) l’altro ieri: 11.851 (+243)

– in terapia intensiva: 922 (-25) ieri: 947 (-24) l’altro ieri: 971 (-61)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.342 (+300) ieri: 10.042 (-585) l’altro ieri: 10.627 (-729)

– i tamponi effettuati: 264.155 (+8.824) ieri: 255.331 (+11.818) l’altro ieri: 243.513 (+10.839)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.689 (+60)

ieri: 10.629 (+39)

l’altro ieri: 10.590 (+72)

BS: 11.946 (+188)

ieri: 11.758 (+191)

l’altro ieri: 11.567 (+212)

CO: 2.488 (+49)

ieri: 2.439 (+154)

l’altro ieri: 2.285 (+52)

CR: 5.417 (+10)

ieri: 5.407 (+94)

l’altro ieri: 5.313 (+40)

LC: 2.072 (+42)

ieri: 2.030 (+25)

l’altro ieri: 2.005 (+19)

LO: 2.724 (+10)

ieri: 2.714 (+36)

l’altro ieri: 2.678 (+52)

MB: 4.098 (+56)

ieri: 4.042 (+67)

l’altro ieri: 3.975 (+43)

MI: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano citta’

l’altro ieri: 15.277 (+325) di cui 6.326 (+166) a Milano citta’

MN: 2.905 (+42)

ieri: 2.863 (+115)

l’altro ieri: 2.748 (+57)

PV: 3.582 (+46)

ieri: 3.536 (+88)

l’altro ieri: 3.448 (+58)

SO: 956 (+19)

ieri: 937 (+71)

l’altro ieri: 866 (+2)

VA: 2.158 (+52)

ieri: 2.106 (+85)

l’altro ieri: 2.021 (+68)

e 1.376 in corso di verifica.