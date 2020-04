Sala, una “summer school” per i bambini

“Stiamo capendo che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre, addirittura ci sono dubbi su settembre, e c’è la possibilità che si torni a lavoro in maggio, questo riguarda padri, ma impatterà in maniera significativa sulle madri e quindi si rischia di scaricare su di loro un problema per la gestione dei bambini – ha affermato il primo cittadino – Ho chiesto all’assessorato e agli uffici tecnici, di prepararmi una proposta per mettere in piedi una sorta di ‘summer school’, non sto parlando della scuola, ma di una modalità per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini, spero a breve di dirvi cosa operativamente riusciremo a fare”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo videomessaggio di oggi da Palazzo Marino, comunica di aver chiesto ai suoi uffici tecnici di preparare una proposta per una “sorta di summer school” per aiutare i genitori nella gestione dei bambini.