Preso il piromane di Città Studi, in pochi giorni ha incendiato 15 auto (VIDEO)

La polizia ha arrestato, la scorsa notte, il piromane di Città Studi a Milano, accusato di aver bruciato una quindicina di auto nelle vie Noè, Sansovino e Lippi dal 4 aprile alla notte scorsa. Si tratta di un bengalese 22enne, bloccato in via Filippino Lippi mentre stava per appiccare un altro rogo. Gli agenti del commissariato Città Studi lo stavano aspettando appostati nelle vicinanze. Quando, verso la una e mezza, l’hanno visto avvicinarsi a due vetture parcheggiate (una Renault Captur e una Volvo 70), hanno deciso di entrare in azione per fermarlo prima che appiccasse l’ennesimo incendio. L’uomo, però, grazie a uno straccio imbevuto di liquido infiammabile è comunque riuscito a scatenare le fiamme cercando poi, senza riuscirci, di fuggire approfittando della confusione scatenata. L’incendio in via Lippi è stato spento successivamente dai vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Marcello. Il 22 enne, solo nel corso della settimana, aveva già colpito in altre due occasioni (mercoledì notte e venerdì notte, sempre verso le due e mezza) distruggendo cinque vetture.

Tra i precedenti del bengalese, che al momento dell’arresto aveva le mani intrise di benzina e due accendini in tasca, ci sarebbe anche il danneggiamento, risalente ad anni fa, di alcune auto in via Morgagni. Il 22enne aveva, inoltre, a carico un ordine di espulsione emesso dal questore di Milano e mai eseguito.