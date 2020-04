La Regione Lombardia sta lavorando al via libera per i cantieri pubblici e privati. Secondo quanto apprende l’agenzia Ansa, gli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo (con più di 100 collegati in videoconferenza tra attività produttive, sindacati e università) stanno facendo emergere una generalizzata volontà di arrivare alla “nuova normalità”. Tra le altre cose, la Regione punta proprio alla riapertura delle attività edili per i lavori pubblici e privati.