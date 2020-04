Vicepresidente Sala:”63.094 Covid+ e altri 231 decessi. Mobilità al 42%, troppo alta”

Il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha iniziato la conferenza stampa annunciando che la giunta ha approvato due importanti delibere, entrambe dedicate a medie, piccole e micro imprese. La prima mette a disposizione 7.5 milioni, presi da fondi europei ancora in cassa in Regione, per aiutare le imprese. La seconda congela i termini di progetti e sviluppi che hanno beneficiato di contribuiti regionali. Sala conferma che ieri la mobilità era al 42%, in buona fede spera che sia merito di attività produttive che stanno riaprendo (a Pasqua e Pasquetta era 24%) e ricorda ancora ai lombardi di stare a casa se non hanno motivazioni valide e serie per uscire. A fronte di 232.674 tamponi effettuati i lombardi positivi al Covid-19 sono 63.094, 941 in più di ieri. I ricoverati sono 11.356 (-687) da cui sono da aggiungere 1.032 persone in Terapia Intensiva, un calo di 42. Sono stati dimessi 39.098 lombardi dagli ospedali, +1.439 rispetto a ieri e si sogno registrati altri 231 decessi, ora sono 11.608 i cittadini venuti a mancare dall’inizio dell’emergenza.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 63.094 (+941) ieri: 62.153 (+827) l’altro ieri: 61.326 (+1.012)

– i decessi: 11.608 (+231) ieri: 11.377 (+235) l’altro ieri: 11.142 (+241)

– in terapia intensiva: 1.032 (-42) ieri: 1.073 (-48) l’altro ieri: 1.122 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.356 (-687) ieri: 12.043 (-34) l’altro ieri: 12.077 (+49)

– i tamponi effettuati: 232.674 (+10.706) ieri: 221.968 (+7.098) l’altro ieri: 214.870 (+3.778)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.518 (+46)

ieri: 10.472 (+46)

l’altro ieri: 10.426 (+35)

BS: 11.355 (+168)

ieri: 11.187 (+94)

l’altro ieri: 11.093 (+35)

CO: 2.233 (+79)

ieri: 2.154 (+48)

l’altro ieri: 2.106 (+91)

CR: 5.273 (+71)

ieri: 5.202 (+30)

l’altro ieri: 5.172 (+227)

LC: 1.986 (+4)

ieri: 1.982 (+12)

l’altro ieri: 1.970 (+59)

LO: 2.626 (+39)

ieri: 2.587 (+18)

l’altro ieri: 2.569 (+10)

MB: 3.932 (+54)

ieri: 3.878 (+57)

l’altro ieri: 3.821 (+101)

MI: 14.952 (+277) di cui Milano citta’ 6.160 (+102)

ieri: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144)

l’altro ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

MN: 2.691 (+36)

ieri: 2.655 (+24)

l’altro ieri: 2.631 (+60)

PV: 3.390 (+74)

ieri: 3.316 (+70)

l’altro ieri: 3.246 (+53)

SO: 864 (+5)

ieri: 859 (+10)

l’altro ieri: 849 (+53)

VA: 1.953 (+69)

ieri: 1.884 (+71)

l’altro ieri: 1.813 (+102)

e 1.321 in corso di verifica.