Coronavirus, Mattia ce l’ha fatta, oggi torna a casa

Mattia ce l’ha fatta. Lo studente di 18 anni, il più giovane paziente Covid curato all’ospedale di Cremona, sarà dimesso oggi. Il ragazzo, che si è ristabilizzato già da qualche giorno, era stato ricoverato il 16 marzo scorso. Prima di entrare in coma farmacologico aveva scritto alla madre Ombretta un messaggio con una promessa: “Stai tranquilla, non ti lascio sola”. Lo scorso primo aprile e’ stato estubato, per essere trasferito l’indomani nel reparto di pneumologia, da dove stamattina uscirà per tornare a casa.