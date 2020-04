Sport in lutto per la scomparsa di Franco Lauro

E’ scomparso ieri, improvvisamente, Franco Lauro, giornalista sportivo, uno dei volti più noti di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni a ottobre. E’ stato protagonista di numerose telecronache, soprattutto di basket. Negli ultimi anni conduceva il notiziario sportivo Rai. “Giornalista sportivo tra i piu’ preparati, mi ha molto colpito la sua attenzione allo Sport di base – ha ricordato sulla sua pagina Facebook il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora – perche’ come lui stesso ha affermato solo una settimana fa, il calcio e’ il romanzo popolare piu’ amato dagli italiani. Tutelare la base del calcio e’ importante, significa tutelare tutto. Non si puo’ pensare solo al vertice e alla Serie A. Se noi facciamo morire il calcio dilettantistico, la Serie C, il calcio femminile, noi facciamo un danno a tutto il movimento”.

Tantissime le società che gli rendono omaggio.

‘L’Inter partecipa al dolore per la scomparsa di Franco Lauro ed esprime la propria vicinanza alla famiglia del giornalista e conduttore sportivo Rai”: è il messaggio con cui l’Inter esprime il proprio cordoglio in una nota pubblicata sul sito del club.

“L’Olimpia Milano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del giornalista della Rai Franco Lauro, per anni voce del basket per la televisione di stato” scrive l’Olimpia Milano Basket.