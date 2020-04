Regione Lombardia:”62.153 i cittadini Covid+, registrati altri 235 decessi”

L’assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, ha dichiarato all’inizio della conferenza stampa che “non potrà esserci un ritorno alla normalità ma una nuova normalità”. L’assessore ha poi continuato spiegando che la Fase 2, ovvero una progressiva riapertura e allentamento delle restrizioni dovrà seguire le 4D suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico Sanitario, ovvero Distanza, DPI (dispositivi di protezione individuali), Diagnosi e Digitalizzazione. Arrivando ai dati di oggi, risultano 62.153 le persone positive al Covid-19, sono 827 più di ieri. Sono stati effettuati più di 221mila tamponi in Lombardia e dimesse 17.855 persone. I ricoverati in ospedale sono 12.043, -34 rispetto a ieri, ai quali vanno aggiunti i 1.074 pazienti in Terapia Intensiva (-48). Oggi si sono registrati 235 decessi in Lombardia per Covid-19.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 62.153 (+827) ieri: 61.326 (+1.012) l’altro ieri: 60.314 (+1.262)

– i decessi: 11.142 (+235) ieri: 11.142 (+241) l’altro ieri: 10.901 (+280)

– in terapia intensiva: 1.073 (-48) ieri: 1.122 (-21) l’altro ieri: 1.243 (-33)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.043 (-34) ieri: 12.077 (+49) l’altro ieri: 12.028 (+59)

– i tamponi effettuati: 221.698 (+7098) ieri: 214.870 (+3.778) l’altro ieri: 211.092 (+5.260)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.472 (+46)

ieri: 10.426 (+35)

l’altro ieri: 10.391 (+82)

BS: 11.187 (+94)

ieri: 11.093 (+35)

l’altro ieri: 10.968 (+100)

CO: 2.154 (+48)

ieri: 2.106 (+91)

l’altro ieri: 2.015 (+91)

CR: 5.202 (+30)

ieri: 5.172 (+227)

l’altro ieri: 4.945 (+224)

LC: 1.982 (+12)

ieri: 1.970 (+59)

l’altro ieri: 1.911 (+30)

LO: 2.587 (+18)

ieri: 2.569 (+10)

l’altro ieri: 2.559 (+16)

MB: 3.878 (+57)

ieri: 3.821 (+101)

l’altro ieri: 3.720 (+81)

MI: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144)

ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

l’altro ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

MN: 2.655 (+24)

ieri: 2.631 (+60)

l’altro ieri: 2.571 (+85)

PV: 3.316 (+70)

ieri: 3.246 (+53)

l’altro ieri: 3.193 (+60)

SO: 859 (+10)

ieri: 849 (+53)

l’altro ieri: 796 (+76)

VA: 1.884 (+71)

ieri: 1.813 (+102)

l’altro ieri: 1.711 (+48)

e 1.302 in corso di verifica.