Coronavirus, a Milano 473 decessi in più nei primi 10 giorni di aprile

Nei primi dieci giorni di aprile di quest’anno si sono registrati, a Milano, 473 decessi in più rispetto al numero dei morti dello stesso periodo del 2019. Nel dettaglio, sia nel 2018 che nel 2019, i primi giorni di aprile si sono registrati 352 decessi, mentre nel 2020 i decessi sono saliti a 825. Sommando i primi 3 mesi dell’anno e i primi dieci giorni di aprile, in totale si sono verificati 4.281 decessi nel 2018, 3.888 nel 2019 e 5.259 nel 2020 (1.371 in più dell’anno precedente). Lo ha comunicato l’assessore ai Servizi civici, Roberta Cocco durante la commissione consiliare congiunta “Affari Istituzionali – Innovazione” riunitasi questo pomeriggio in videoconferenza. “Mentre i dati dei decessi relativi al 2018 e 2019 dei mesi di gennaio e febbraio sono simili a quelli dello stesso periodo del 2020, se non in leggera flessione, i dati di marzo di quest’anno si discostano invece in maniera importante rispetto a quelli dei due anni precedenti”, ha spiegato Cocco. L’assessore ha illustrato poi nel dettaglio i numeri: “Nel mese di gennaio 2018 si sono registrati 1.539 decessi, nel 2019 sono stati 1.451 e 1.165 nel 2020. A febbraio, nel 2018 sono stati registrati 1.184 decessi, 1.213 nel 2019 e 1.139 nel 2020. A marzo i numeri sono cambiati: se in quel mese i decessi del 2018 erano 1.206 e nel 2019 sono stati 1.224, nel 2020 sono saliti a 2.130 (906 in più dell’anno precedente). Così anche i dati di aprile, seppur considerando solo quelli della prima decade del mese fino al 9, presentano lo stesso trend in crescita”, ha concluso l’assessore. (MiaNews)