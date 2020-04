Sala, perchè i test sierologici non a Milano?

“Perchè i test sierologici non si fanno a Milano?”. Lo chiede il sindaco di Milano Beppe Sala, nel suo videomessaggio, commentando la notizia annunciata da Regione Lombardia dell’avvio dei test sierologici nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. “Pensiamo a prenderci cura dei cittadini. Che ci diano le mascherine, che ci diano più tamponi, molti più tamponi, che ci diano i test sierologici. – ha detto – Tra parentesi leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 di aprile si faranno 20 mila test al giorno. Bene, dove? In altre province ma non Milano. Ma come, il problema non è Milano?”. “Rendiamoci conto, il nostro compito, il nostro credo deve essere quello relativo al prendersi cura, a partire dai più poveri, da chi sta in periferia o vive in una casa popolare, a partire dai nostri vecchietti nelle Rsa. – ha concluso – Questo è quello che bisogna fare”.