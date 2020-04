Milano, dopo una sosta di 40 giorni torna a riunirsi, via internet, il Consiglio Comunale

Dopo una sosta di oltre 40 giorni dovuti all’emergenza coronavirus giovedì alle 16 torna a riunirsi il Consiglio Comunale che per la prima volta sarà in modalità a distanza con i consiglieri non in Aula a Palazzo Marino ma collegati dai propri pc. I lavori prevedono le comunicazioni del sindaco Giuseppe Sala, il dibattito contingentato (2 ore comprese illustrazione e discussione dei documenti) e votazioni mozioni e ordini del giorno collegati al dibattito. L’ultima seduta prima della sosta dovuta all’emergenza coronavirus era stata convocata lo scorso 5 marzo per l’approvazione del Bilancio 2020: i consiglieri erano ‘distanziati’ nell’aula del consiglio comunale secondo il ‘droplet’, la distanza anti contagio da mantenere tra persone. (MIANEWS)