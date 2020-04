Majorino, il sistema sanitario lombardo è in tilt

“Il sistema sanitario lombardo è totalmente in tilt e non bastano le conferenze stampa per rimetterlo in sesto. Crescono i contagi in Lombardia e a Milano e Regione Lombardia chiama in causa gli spostamenti dei cittadini così da buttare la croce su Polizia di Stato e Polizia locale”. Così l’eurodeputato del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, ha commentato l’andamento dei contagi in Lombardia. Regione Lombardia “si scorda di parlare della tragedia delle case di riposo o del fatto che ci sono persone che convivono con positivi a cui nessuno fa il tampone o ancora del fatto che tanti in quarantena non vengano più ricontattati”.