Covid-19, Gallera:”Gli ospedali e le terapie intensive iniziano a tornare alla normalità. Abbassare la guardia ora è pericoloso”

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha iniziato la conferenza stampa dichiarando che la commissione creata per analizzare la situazione nelle RSA lombarde si è ufficialmente insediata. I dati di oggi mostrano 61.326 Covid+, 1.012 in più di ieri. La situazione negli ospedali resta tesa ma stabile, con 12.077 persone ricoverate (+49), a cui vanno aggiunti i 1.122 pazienti in Terapia Intensiva, -21 rispetto a ieri. Sono 11.142 i decessi registrati fino ad oggi, +241, mentre sono quasi 37mila i dimessi, precisamente 36.985, ovvero +743 rispetto alla giornata di ieri. Ad oggi, in Regione Lombardia, sono stati effettuati 214.870 tamponi.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti – i casi positivi sono: 61.326 (+1.012)

ieri: 60.314 (+1.262)

l’altro ieri: 59.052 (+1.460) – i decessi: 11.142 (+241)

ieri: 10.901 (+280)

l’altro ieri: 10.621 (+110) – in terapia intensiva: 1.122 (-21)

ieri: 1.243 (-33)

l’altro ieri: 1.176 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 12.077 (+49)

ieri: 12.028 (+59)

l’altro ieri: 11.969 (-57) – i tamponi effettuati: 214.870 (+3.778)

ieri: 211.092 (+5.260)

l’altro ieri: 205.832 (+9.530) I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni BG: 10.426 (+35)

ieri: 10.391 (+82)

l’altro ieri: 10.309 (+51) BS: 11.093 (+35)

ieri: 10.968 (+100)

l’altro ieri: 10.868 (+269) CO: 2.106 (+91)

ieri: 2.015 (+91)

l’altro ieri: 1.924 (+99) CR: 5.172 (+227)

ieri: 4.945 (+224)

l’altro ieri: 4.721 (+63) LC: 1.970 (+59)

ieri: 1.911 (+30)

l’altro ieri: 1.881 (+21) LO: 2.569 (+10)

ieri: 2.559 (+16)

l’altro ieri: 2.543 (+71) MB: 3.821 (+101)

ieri: 3.720 (+81)

l’altro ieri: 3.639 (+64) MI: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

l’altro ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano citta’ (+193) MN: 2.631 (+60)

ieri: 2.571 (+85)

l’altro ieri: 2.486 (+75) PV: 3.246 (+53)

ieri: 3.193 (+60)

l’altro ieri: 3.133 (+84) SO: 849 (+53)

ieri: 796 (+76)

l’altro ieri: 720 (+36) VA: 1.813 (+102)

ieri: 1.711 (+48)

l’altro ieri: 1.663 (+30) e 1.280 in corso di verifica.