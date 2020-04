Papa Francesco telefona alla guardia medica del bergamasco, ‘ringrazio tutti voi’

“Pronto, parlo con la guardia medica di Villa d’Almè?”. “Sì”. “Chiamo dalla Città del Vaticano, vorrei ringraziare tutti voi e suor Bipendu per ciò che state facendo”. A quel punto la suora risponde: “Sono io ma… lei è Papa Francesco?”. E dall’altra parte è proprio il pontefice a rispondere: “Sono io, vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede… Vediamo se possiamo organizzare un collegamento con i mezzi di comunicazione che abbiamo o vederci appena passerà la pandemia”. La telefonata è arrivata, a sorpresa, sabato sera alle 23, alla Guardia medica di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo. A rispondere è suor Angel Bipendu, medico di origine congolese, che fa parte delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca), costituite da medici che visitano a domicilio pazienti accertati o con ogni probabilità positivi al Covid-19. E’ stato l’oratorio ‘Papa Giovanni XXIII’ di Almè, dove suor Angel ha vissuto fino all’inizio dell’emergenza, a raccontare sulla sua pagina Facebook quella telefonata con un abbraccio corale: “Forza Suor Angel”.