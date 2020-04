La polizia ha scoperto, sabato sera, una piantagione di marijuana in uno scantinato di via Cesare Abba, in zona Comasina a Milano. I poliziotti sono stati attirati dal forte odore proveniente dallo stabile e sono poi entrati con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. All’interno hanno trovato 467 piantine e 176 ceppi in fase di essiccazione. Tre Italiani di 34, 30 e 27 anni sono stati arrestati.