Coronavirus, Gallera: ancora 280 decessi in Lombardia, i positivi accertati sono 60.314

Sono 60.314 i positivi accertati in Lombardia + 1.262 rispetto a ieri. I decessi totali sono arrivati a 10.901 (+280). I ricoverati in terapia intensiva sono 1.143 ieri erano 1.176. I Ricoverati non in terapia intensiva sono 12.028 + 59 rispetto a ieri. I dimessi sono + 956 rispetto a ieri portando la cifra complessiva a 36.242. I numeri dell’epidemia in Lombardia li ha forniti l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera che ha anche spiegato che i tamponi effettuati ieri sono stati + 5.260. Gallera è poi tornato su Milano: “Il dato e’ stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano citta’. Bisogna essere ancora piu’ incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta”.

“A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E’ andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%” . Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala commentando gli spostamenti dei cittadini lombardi nel giorno di Pasqua.