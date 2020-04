Bocelli canta nel Duomo deserto e commuove il mondo [video]

Si è concluso con una commovente ‘Amazing Grace’, di John Newton, intonata a cappella, il concerto pasquale di Andrea Bocelli ‘Music for Hope’. Il tenore ha cantato per circa mezz’ora ieri nel tardo pomeriggio nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico, in diretta su youtube. La canzone finale l’ha cantata sul sagrato del Duomo, in una piazza deserta.



“Custodirò l’emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care”. Queste le parole di Bocelli al termine del concerto. “Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo, come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo – ha detto Bocelli -, eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso. L’amore è un dono. Farlo fluire è scopo primario della stessa vita. E con la vita, ancora una volta, mi trovo in debito. La mia gratitudine va a chi ha concepito questa opportunità, il Comune di Milano e il Duomo, ed a tutti coloro che hanno accolto l’invito e si sono uniti in un abbraccio planetario, raccogliendo quella benedizione del Cielo che ci restituisce coraggio, fiducia, ottimismo, nella certezza della fede”.

L’evento è stato promosso e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo e prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al contributo di YouTube, al quale Andrea Bocelli ha partecipato in forma totalmente gratuita, con la collaborazione di Almud e Maverick Management.