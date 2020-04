La Procura di Milano indaga su oltre 100 morti al Pio Albergo Trivulzio

La procura di Milano indaga sul Pio Albergo Trivulzio per far luce su quanto accaduto. Nel nel fascicolo aperto per epidemia colposa e omicidio colposo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio, si punta a fare chiarezza su oltre 100 morti avvenute nell’istituto dopo lo scoppio dell’epidemia del coronavirus. L’inchiesta dei sostituti procuratori Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, è nata dopo le denunce di alcuni dipendenti del Trivulzio e di alcuni parenti degli ospiti, che lamentano il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e dei dispositivi da utilizzare all’interno per evitare il contagio.

Intanto si apprende anche che sono tre le persone che risultano indagate dalla procura di Milano all’istituto Don Gnocchi di Milano. Fondazione Don Gnocchi ha presentato, nei giorni scorsi, in Procura a Milano “una memoria che chiarisce, attraverso una corposa documentazione, la sostanziale infondatezza delle accuse rivolte”. E’ quanto si comunica in una nota.