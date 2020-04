Dopo Pasquetta aria più fredda e qualche pioggia

Dopo l’aumento delle nubi atteso per Pasquetta, soprattutto al Centro Nord con primi piovaschi la sera-notte tra alta Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio, il peggioramento si concretizzerà nella giornata di martedì e interesserà prevalentemente le regioni centro meridionali, in particolare quelle del versante Adriatico. Anche il Nordest sarà lambito. Attesi rovesci e anche dei temporali che stante la diminuzione delle temperature soprattutto in quota, potranno essere moderati e assumere carattere grandinigeno. Poi già nella seconda parte della giornata l’alta pressione recupererà terreno da Ovest per riconquistare gradualmente l’Italia e portare bel tempo e temperature in aumento per mercoledì.