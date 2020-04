Trenta tonnellate di cibo a settimana per le famiglie più povere a Milano

Trenta tonnellate di cibo a settimana sono state distribuite ad oggi a 3740 famiglie milanesi, ovvero oltre 12mila persone, grazie al servizio di consegna a domicilio alimentare per i meno abbienti attivato dal Comune di Milano, con la collaborazione tra l’assessorato alle Politiche sociali e abitative, gli uffici della Food Policy, la Protezione Civile, Caritas Ambrosiana, Fondazione Cariplo, Programma QuiBì, Coop Lombardia, Banco Alimentare, Milano Ristorazione e Amat. Lo ha comunicato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo nel corso della commissione consiliare Periferie e Sicurezza in videoconferenza. La distribuzione è stata realizzata grazie alla predisposizione di sette hub utilizzati come punti di smistamento per la consegna della spesa a domicilio. Il vicesindaco ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà aperto un ottavo hub.