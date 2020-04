Covid-19, Mattinzoli migliora:”come travolto da due Tir”

Migliorano le condizioni di Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, ricoverato agli Ospedali Civici di Brescia dopo che lo scorso 28 febbraio aveva accusato sintomi del Covid-19. Mattinzoli, 60 anni, ha lasciato la terapia intensiva dove era stato intubato e ora si trova in quarantena in un padiglione dedicato alla riabilitazione, in isolamento. “È stato come essere travolto da due Tir” ha dichiarato l’assessore lombardo, aggiungendo che “in terapia intensiva, intubato, non potevo fare niente se non affidarmi alle persone stupende che vi lavorano e che davvero si prendono cura di te in ogni minimo dettaglio, fanno tutto loro”. In tema di Sviluppo Economico, per Mattinzoli questa “esperienza mi ha arricchito di convinzioni nuove, più attenzione all’ambiente, a partire da quello umano”.