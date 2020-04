Coronavirus, Rsa: Fontana nomima commissione

“Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il decreto di nomina della Commissione sulle Rsa”.

Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato Marco Salmoiraghi (direttore generale vicario Welfare della Regione Lombardia), Alberti Zoli (direttore generale dell’Areu Lombardia), Daniela Malnis (Unita’ di crisi Regione Lombardia) e Furio Zucco (anestesista e rianimatore, specialista cure palliative e terapia del dolore).

La presiede Mauro Agnello (ex direttore dell’Agenzia per il controllo del sistema sociosanitario lombardo) e ne fanno parte i professori Furio Zucco, medico chirurgo in anestesiologia, rianimazione, riabilitazione e cure palliative; Roberto Bernabei, ordinario di medicina interna all’Universita’ Cattolica; Giuliano Rizzardini, responsabile del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano; Mattia Cesari, ordinario dell’universita’ di Milano; Pierachille Santus, responsabile del reparto di Pneumologia dell’ospedale sacco di Milano; Carlo Signorelli, direttore della scuola di Igiene e Sanita’ Pubblica del San Raffaele di Milano e i dottori Roberto Blaco, dirigente dell’Osservatorio Statistico regionale e presidente della Scuola di Specializzazione in Geriatria; la dottoressa Luciana Bevilacqua,esperta di Risk Management e la dottoressa Maria Cristina Opezzo medico legale.