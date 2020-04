Coronavirus, il bollettino di oggi: nuovi ricoveri, ma meno terapie intensive

"Basta polemiche: la lotta non deve essere tra di noi, ma al virus", le parole del vicepresidente Sala in videoconferenza.

La consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia si apre col punto sulla mobilità in Lombardia, fatto dal vicepresidente alla Regione Fabrizio Sala: “la mobilità rispetto a settimana scorsa è aumentata ancora, ieri abbiamo registrato ancora un dato in salita (40%): ovvero più persone che si spostano”. Queste le fasce orarie:

Alle 23 osserviamo un picco anomalo, “tutti questi picchi, tutti i dati anomali, noi li segnaliamo alle prefetture per capire cosa sta accadendo e di conseguenza intensificare i controlli in quei momenti”, ha dichiarato il vicepresidente Sala. E sempre riguardo i controlli da parte delle forze dell’ordine, si apprende che 100mila mascherine sono state distribuite agli agenti operativi, che ogni giorno eseguono controlli ed entrano in contatto con numerose persone, “ci sembra doveroso munire le forze dell’ordine di questi dispositivi di protezione”, ha commentato il vicepresidente Sala, “a loro va un grazie”.

Di seguito i dati sanitari oggi rilasciati in conferenza: arrivano a 56.048 (+1.246) i positivi al virus, su un totale di 186.325 tamponi (+9.372), “un dato che va valutato sull’arco di 4 o 5 giorni” ha commentato Sala, perché “meno contatti abbiamo più il tasso di infezione scende”, scendono le terapie intensive 1.202 (-34), mentre salgono purtroppo ancora i decessi 10.238 (+216), “ricordo che questo è l’effetto di situazioni scaturite 10-15 giorni fa”, ha detto Sala, e salgono anche i ricoveri 11.877 (+81), così come i guariti arrivati a 32.731 (+983).

“Si conferma un trend in diminuzione, vogliamo far sì che il tasso scenda più velocemente: meno ricoveri, meno terapie intensive, meno decessi”, ha spiegato il vicepresidente dopo aver dato i numeri di oggi. “La lotta non è tra di noi, la lotta è contro il virus, un nemico comune e invisibile”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 56.048 (+1.246)

ieri: 54.802 (+1.388)

l’altro ieri: 53.414 (+1089)

e nei giorni precedenti: 52.325 (+791), 51.534 (+1.079), 50.455

(+1.337), 49.118 (+1.598), 47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292),

44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415

(+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643),

28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729,

11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i decessi: 10.238 (+216)

ieri: 10.022 (+300)

l’altro ieri: 9.722 (+238)

e nei giorni precedenti: 9.484 (+282), 9.202 (+297), 8.905

(+249), 8.656 (+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199

(+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541),

4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095

(+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966,

890, 744, 617, 468, 333,267, 154

– in terapia intensiva: 1.202 (-34)

ieri: 1.236 (-21)

l’altro ieri: 1.257 (-48)

e nei giorni precedenti: 1.305 (-38), 1.343 (+26), 1.317 (-9),

1.326 (-55), 1.381 (+30), 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6),

1.330 (+2),1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27),

1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44),

1.006, 924,879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.877 (+81)

ieri: 11.796 (+77)

l’altro ieri: 11.719 (-114)

e nei giorni precedenti: 11.833 (-81), 11.914 (-95), 12.009

(+7), 12.002 (+200), 11.802 (+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44),

11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137

(+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439,

(+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171,

5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 186.325 (+9.372)

ieri: 176.953 (+9.396)

l’altro ieri: 167.557

e nei giorni precedenti: 159.331 (+4.342), 154.989 (+5.005),

149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765), 128.286,

121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713,

81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449,

43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135,

18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.151 (+108)

ieri: 10.043 (+112)

l’altro ieri: 9.931 (+63)

e nei giorni precedenti: 9.868 (+53), 9.815 (+103), 9.712

(+124), 9.315 (+144), 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139),

8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458

(+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715),

5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864,

2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 10.369 (+247)

ieri: 10.122 (+213)

l’altro ieri: 9.909 (+315)

e nei giorni precedenti: 9.594 (+117), 9.477 (+137), 9.340

(+160), 9.180 (+166), 9.014 (+257), 8.757 (+159), 8.598 (+231),

8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305

(+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289),

5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918,

2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,182, 155

CO: 1.686 (+81)

ieri: 1.605 (+63)

l’altro ieri: 1.542 (+17)

e nei giorni precedenti: 1.525 (+52), 1.384 (+65), 1.319 (+63),

1.256 (+51), 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47),

1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.562 (+73)

ieri: 4.489 (+67)

l’altro ieri: 4.422 (+49)

e nei giorni precedenti: 4.323 (+63), 4.260 (+27), 4.233 (+79),

4.154 (+57), 4.097 (+123), 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869

(+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126),

3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733

(+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792,

1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.838 (+33)

ieri: 1.805 (+50)

l’altro ieri: 1.755 (+24)

e nei giorni precedenti: 1.731 (+19), 1.712 (+34), 1.678 (+50),

1.628 (+34), 1.594 (+42), 1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56),

1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076

(+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64),

466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.419 (+43)

ieri: 2.376 (29)

l’altro ieri: 2.347 (+26)

e nei giorni precedenti: 2.321 (+43), 2.278 (+23), 2.255 (+17),

2.238 (+24), 2.214 (+25), 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29),

2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23),2.006 (+38), 1.968 (+84),

1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69),

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 3.424 (+69)

ieri: 3.355 (+91)

l’altro ieri: 3.264 (+58)

e nei giorni precedenti: 3.206 (+49), 3.157 (+111), 3.046

(+111), 2.935 (+161), 2774 (+141), 2.633 (+90), 2.543 (+81),

2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948

(198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224,

143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano citta’ (+127)

ieri: 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano citta’ (+155)

l’altro ieri: 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano citta’ (+80)

e nei giorni precedenti:

11.787 (+249) di cui 4.744 a Milano citta’ (+99),

11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano citta’ (+112),

11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano citta’ (+171),

10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta’ (+178),

10.391 (+387) di cui 4.184 a Milano citta’ (+166),

10.004 (+482) di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

9522 (+611) di cui 3815 a Milano citta’ (+159),

8.911 (+235) di cui 3.656 a Milano citta’ (+96),

8.676 (+347) di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546) di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 2.355 (+78)

ieri: 2.277 (61)

l’alto ieri: 2.216 (+74)

e nei giorni precedenti: 2.142 (+58), 2.084 (+40) 2.044 (+63),

1.981 (+97), 1.884 (+102), 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688

(+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148),

1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723

(+87), 636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119,

102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.963 (+74)

ieri: 2.889 (+66)

l’altro ieri: 2.823 (+88)

e nei giorni precedenti: 2.735 (+35), 2.619 (+120), 2.700 (+81),

2.499 (+168), 2.331 (+46), 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133

(+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27),

1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194

(+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482,

468, 403, 324, 296,243, 221, 180, 151

SO: 661 (+7)

ieri: 654 (+18)

l’altro ieri: 636 (+16)

e nei giorni precedenti: 620 (+6), 614 (+23), 591 (+28), 563

(+26), 537 (+20), 517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24),

422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3),

205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45,

23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.589 (+98)

ieri: 1.491 (+143)

l’altro ieri: 1.348 (+22)

e nei giorni precedenti: 1.326 (+33), 1.293 (+102), 1.191 (43),

1.148 (+63), 1.085 (+83), 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866

(+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18),

421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232,

202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27,23, 17

e 1.283 in corso di verifica.