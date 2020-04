“Il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato oggi il decreto di nomina per la commissione sulle Rsa”, lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa. La commissione, ha sottolineato Gallera, “inizierà a lavorare da subito” e tra i compiti, avrà quello di arrivare a una “valutazione della mortalità riconducibile al Coronavirus nelle Rsa”. Si tratta di “una commissione di altissimo livello, autonoma e indipendente, che vogliamo faccia una valutazione basata sui dati, su ciò che hanno fatto i gestori delle Rsa e anche su tutta l’attività complessiva messa in campo”, ha proseguito.

Per le Rsa “alla Regione spettano le linee guida, cosa che ha fatto in maniera ampia in questi mesi e di sorveglianza – ha continuato Gallera, aggiungendo: “chiaramente verrà valutata anche questa dalla commissione”. Con l’assegnazione della valutazione ad un ente terzo, spiega Gallera, “ci sembra il modo più serio e chiaro per fare un punto e una valutazione su questo tema”. “Non c’è stata nessuna contaminazione da parte di quei pazienti che sono assolutamente separati da tutti”: ha voluto poi chiarire l’assessore in merito all’accoglienza di pazienti covid dimessi dagli ospedali nelle Rsa. Gallera è tornato a precisare che nella relativa delibera regionale è previsto che le Rsa abbiano “caratteristiche specifiche” ovvero “padiglioni separati o aree separate” con “personale dedicato”. L’assessore ha riferito infine di “145 pazienti collocati in fase di dimissione” dagli ospedali.